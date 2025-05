Paola Ballerini studentessa morta suicida nel 2022 | chiuse le indagini un’infermiera indagata

La tragica storia di Paola Ballerini, una giovane studentessa di 21 anni di Cadeo, morta suicida nel 2022, riemerge con la chiusura delle indagini da parte della Procura di Reggio Emilia. L’infermiera indagata, accusata di abuso dei mezzi di correzione con esito mortale, getta luce su una vicenda che ha scosso la comunità locale.

Paola Ballerini, 21enne di Cadeo (Piacenza), si tolse la vita nel 2022 gettandosi dalla Pietra di Bismantova. Dopo tre anni, la Procura di Reggio Emilia ha chiuso le indagini: un’infermiera è accusata di abuso dei mezzi di correzione con esito mortale. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Paola Ballerini, studentessa morta suicida nel 2022: chiuse le indagini, un’infermiera indagata

Ne parlano su altre fonti

Paola Ballerini, studentessa morta suicida nel 2022: chiuse le indagini, un’infermiera indagata

Riporta fanpage.it: Paola Ballerini, 21enne di Cadeo (Piacenza), si tolse la vita nel 2022 gettandosi dalla Pietra di Bismantova. Dopo tre anni, la Procura di Reggio Emilia ha chiuso le indagini: un’infermiera è accusata ...

Studentessa suicida. Indagata un’infermiera: "Umiliazioni in corsia"

Come scrive msn.com: Pochi mesi prima della laurea Paola Ballerini si gettò dalla Pietra di Bismantova. Chiuse le indagini per la professionista che fu sua referente nel tirocinio.

Studentessa suicida, indagata infermiera che coordinava il suo tirocinio

Lo riporta msn.com: Reggio Emilia: ventunenne si gettò dalla Pietra di Bismantova. La procura di Reggio Emilia ipotizza vessazioni che causarono la disperazione della ragazza. Un’altra giovane ha sporto denuncia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Paola Di Benedetto e Federico Rossi

“Buongiorno Deianira notizia del giorno. Federico Rossi e Paola Di Benedetto non stanno più insieme. Lui è tornato a casa sua a Modena e lei ieri ha pubblicato una story piuttosto chiara sulla situazione” scrive l’utente a Deianira.