Panchina Milan Italiano | accelerata e nome sempre più caldo

Panchina Milan, Italiano è il futuro dei rossoneri? Secondo Gazzetta.it, l'attuale allenatore del Bologna sarebbe uno dei nomi caldi 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Panchina Milan, Italiano: accelerata e nome sempre più caldo

Italiano batte il Milan e si candida alla panchina rossonera: ma per i bookie Allegri resta sempre in pole

agipronews.it scrive: 15/05/2025 | 12:30 ROMA - Un punto di differenza e due giornate al termine della Serie A: la lotta scudetto non concede più passi falsi a Napoli e Inter, che domenica 18 maggio sono pronte a giocarsi ...

Allegri Milan, non è lui la prima scelta: ma è in lista! La situazione panchina

Da milannews24.com: Allegri Milan – Per la panchina rossonera il tecnico toscano è uno dei nomi, ma non in pole position Secondo Repubblica, il Milan deve ancora decidere chi sarà il nuovo allenatore per la prossima stag ...

Panchina Milan, Sarri in pole ma resistono tre importanti alternative. I nomi sul taccuino

Si legge su milannews24.com: Panchina Milan, Maurizio Sarri resta in pole in vista della prossima stagione ma resistono anche anche tre importanti alternative Secondo quanto riportato da Repubblica, il Milan deve ancora decidere ...

