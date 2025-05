Panatta | Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca davvero a tennis Critiche sui social | Come fai a non citare Sinner?

Panatta e Musetti hanno dimostrato come si gioca davvero a tennis, riscuotendo consensi e critiche sui social. "Lo ringrazio perché avevo perso ogni speranza", afferma Adriano. E Sinner? La sua mancanza di menzione suscite interrogativi. Scopriamo come il passato e il presente del tennis italiano si intrecciano in un dibattito acceso.

«Ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente. Lo ringrazio perchĂ© avevo perso ogni speranza, invece forse non tutto è perduto». Basta un tweet di Adriano. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Panatta: «Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca davvero a tennis». Critiche sui social: «Come fai a non citare Sinner?»

Approfondimenti da altre fonti

Panatta: «Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca davvero a tennis». Critiche sui social: «Come fai a non citare Sinner?»

Segnala msn.com: «Ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente. Lo ringrazio perché avevo perso ogni speranza, invece forse non tutto ...

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un attacco a Sinner. E lui chiarisce

Si legge su msn.com: L'ex tennista è rimasto impressionato dal tennis dell'azzurro nel match contro Zverev ...

Panatta e la soprendente previsione su Sinner: "Cerundolo non al top. E contro Ruud vedrete che..."

Riporta msn.com: L'ex fenomeno del tennis azzurro: "L'argentino non ha fatto la sua miglior partita mentre Jannik è cresciuto. Musetti? Lo voglio ringraziare, avevo perso le speranze" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.