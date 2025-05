Panatta elogia Musetti qualcuno ci vede un attacco a Sinner E lui chiarisce

Adriano Panatta ha celebrato la vittoria di Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia contro Alexander Zverev, esprimendo grande entusiasmo. Tuttavia, le sue parole sono state interpretate da alcuni come un attacco a Jannik Sinner. Panatta è intervenuto per chiarire ulteriormente il suo pensiero, escludendo fraintendimenti.

(Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro, dopo la vittoria del toscano contro Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, ha pubblicato oggi, giovedì 15 maggio, un tweet sul proprio profilo X ufficiale per congratularsi, a modo suo, con l'attuale numero nove del mondo, destinato a scalare ancora il . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

