Panatta elogia Musetti qualcuno ci vede un attacco a Sinner E lui chiarisce

Adriano Panatta celebra Lorenzo Musetti dopo la sua brillante vittoria contro Alexander Zverev agli Internazionali d'Italia. Tuttavia, le sue parole sono state interpretate da alcuni come una leggera critica a Jannik Sinner. Panatta ha prontamente chiarito la situazione, ribadendo il suo entusiasmo per il talento del giovane toscano.

(Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro, dopo la vittoria del toscano contro Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, ha pubblicato oggi, giovedì 15 maggio, un tweet sul proprio profilo X ufficiale per congratularsi, a modo suo, con l'attuale numero nove del mondo, destinato a scalare ancora il . L'articolo Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un attacco a Sinner. E lui chiarisce proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un attacco a Sinner. E lui chiarisce

Se ne parla anche su altri siti

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un attacco a Sinner. E lui chiarisce

Scrive msn.com: L'ex tennista è rimasto impressionato dal tennis dell'azzurro nel match contro Zverev ...

Panatta e la soprendente previsione su Sinner: "Cerundolo non al top. E contro Ruud vedrete che..."

Come scrive msn.com: L'ex fenomeno del tennis azzurro: "L'argentino non ha fatto la sua miglior partita mentre Jannik è cresciuto. Musetti? Lo voglio ringraziare, avevo perso le speranze" ...

Panatta, le netta frase su Musetti: "Salirà ancora ma non vale Sinner"

Lo riporta msn.com: L'ex campione fa il punto sul tennis italiano ed elogia il carrarino, esortandolo a fare di più se vuole avvicinarsi al numero 1 del mondo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Musetti è super - vola in semifinale al Queen's

Lorenzo Musetti vola in semifinale al torneo Atp del Queen's, sull'erba di Londra. Lorenzo Musetti vola in semifinale al torneo Atp del Queen's, sull'erba di Londra.