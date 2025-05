Pallanuoto A1 femminile all-in per la Cosma Vela Ancona | c' è gara 2 dei play-out contro Cosenza

Sabato pomeriggio alle 15.30, la piscina del Passetto di Ancona ospiterà gara-2 dei playout di pallanuoto A1 femminile. La Cosma Tm Group Vela Ancona affronta il Cosenza, che ha trionfato 10-6 in gara-uno. Una sfida decisiva per evitare la retrocessione in serie A2, con tutto da giocare per le padrone di casa.

ANCONA – Appuntamento sabato pomeriggio alle 15.30 alla piscina del Passetto per gara-due di playout, la Cosma Tm Group Vela Ancona si gioca il tutto per tutto contro il Cosenza, vincente 10-6 in gara-uno. Ancora dentro e tutto rimandato alla bella oppure fuori, retrocessa in serie A2

Pallanuoto A1 femminile, "all-in" per la Cosma Vela Ancona: c'è gara 2 dei play-out contro Cosenza

Sconfitte nel primo match della serie per 10-6, le doriche puntano tutto sul secondo incontro per poi - in caso di vittoria - tornare in Calabria per la "bella" decisiva per evitare la retrocessione

