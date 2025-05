Pallamano Jomi Salerno da impazzire | superata Pontinia ora la finale scudetto

Tempo di lettura: 2 minuti Missione compiuta per la Jomi Salerno, che espugna il PalaSport Marica Bianchi superando l’Adattiva Pontinia con il punteggio di 22-25 e conquista l’accesso alla finale scudetto del campionato di Serie A1 femminile. Le salernitane affronteranno ora l’Handball Erice, già qualificata dopo la vittoria in due gare nella propria semifinale. La sfida parte in equilibrio, con ritmi controllati e poche reti nei primi minuti. Al 15’, Salerno è avanti 3-5, ma Pontinia reagisce e piazza un parziale di 4-1 che le consente di ribaltare la situazione e portarsi sul 7-6 al 20’. Le due squadre procedono punto a punto fino al 9-9 del 25’, ma nel finale di tempo la Jomi trova maggiore concretezza e chiude la prima frazione sull’11-13. Nella ripresa la squadra di coach Thierry Vincent entra in campo con grande determinazione e allunga fino al 13-18 al 40’. 🔗Leggi su Anteprima24.it

