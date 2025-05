Week end decisamente positivo per la Pallamano Ariosto. La formazione partecipante al campionato di serie B rinforzata dalla presenza in campo dell’argentina Macarena Gandulfo supera di misura le reggiane del Marconi Jumper con il punteggio di 23-22 (primo tempo 10-12) grazie soprattutto alle ottime prestazioni di Viviana Ottani, migliore marcatore con otto reti, e di Chiara Badiali con sei marcature personali. Due importantissimi punti che consentono all’Ariosto di rimanere nelle prime posizioni della classifica in vista della prossima e ultima giornata di campionato, che vedrà la formazione ferrarese impegnata al PalaBoschetto contro il Flavioni Civitavecchia. Prosegue anche la marcia trionfale delle più giovani dell’ Under 14, che vincono facilmente sul campo delle bolognesi della Pallamano 2 Agosto con l’eloquente punteggio di 34-4, con Roversi protagonista assoluta con otto reti, molto bene anche Bobica e Biancoli capaci di andare a rete cinque volte a testa. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano Ariosto trionfa in Serie B e Under 14: vittorie decisive per la classifica