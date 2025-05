Palermo da brividi passeggiata alla scoperta del volto oscuro della città

Scopri il lato oscuro di Palermo con un emozionante walking tour attraverso il quartiere del Capo e quello della Kalsa. Esplora i luoghi avvolti da misteri e leggende, dove eventi inquietanti hanno lasciato un'impronta indelebile. Un'esperienza affascinante per chi ama i racconti di enigmi e la storia nascosta di questa città sorprendente.

Un walking tour che toccherà i luoghi della città in cui si sono svolti fatti misteriosi, molti dei quali rimangono ancora oggi pieni di enigmi e interrogativi. Il tour si svolge principalmente tra il quartiere del Capo e quello della Kalsa seguendo un percorso che attraversa i luoghi dove si.

