Non si placa la spaccatura netta tra la tifoseria rosanero e la squadra: con un comunicato, la Curva Nord (Curva Nord 12 e Curva Nord inferiore) ha annunciato che non prenderà parte alla trasferta di Castellammare di Stabia, così come all'eventuale prosecuzione dei playoff. Una decisione forte e. 🔗Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Palermo, continua la protesta della tifoseria: gli ultras della Curva Nord diserteranno i playoff