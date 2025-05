Palazzo Re Enzo si illumina per la Giornata contro l’omolesbobitransfobia

Il Palazzo Re Enzo si illumina in occasione della Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia, che si celebra il 17 maggio. Questa data segna un importante passo verso l'accettazione e la dignità per tutte le identità di genere, commemorando la rimozione dell'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali da parte dell'OMS nel 1990. Un evento che fa luce sulla lotta per i diritti.

Il prossimo 17 maggio sarà la Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia, un appuntamento nato per celebrare il 17 maggio del 1990, giornata in cui l'Organizzazione mondiale della sanità decise di rimuovere l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali.

