Paghe da 16 euro all’ora solo due riposi al mese e niente ferie | 37 lavoratori sfruttati in un supermercato del Catanese

Trentasette lavoratori di un supermercato del Catanese venivano sfruttati facendoli lavorare “un numero di ore nettamente superiore rispetto a quelle previste da contratto”, con retribuzioni di 1,6 euro l’ora. Gli stipendi mensili si fermavano a 7-800 euro “a fronte di oltre 60 ore settimanali di lavoro”. A scoprirlo è stata la Guardia di finanza, che su disposizione del gip di Catania su richiesta della Procura della Repubblica ha arrestato per caporalato e autoriciclaggio il rappresentante legale e il direttore commerciale, ai domiciliari. La società, il cui valore è stimato in 3 milioni di euro, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Dal blitz è emersa “una situazione di estremo stato di bisogno economico, comune tutti i dipendenti”, ha detto il procuratore di Catania, Francesco Curcio, spiegando che gli impiegati del supermarket, “pur consapevoli delle violazioni e della evidente non corrispondenza alla contrattazione collettiva e alla normativa di riferimento del trattamento loro riservato dal datore di lavoro (quanto a retribuzione, a orario di lavoro, riposo e ferie), avevano accettato dette condizioni in ragione della situazione di grave difficoltà economica e della necessità di far fronte alle spese dei rispettivi nuclei familiari, non avendo altra valida alternativa”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

