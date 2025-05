Paganini | Conte? Se va via dal Napoli sceglie la Juventus Su Allegri…

Paolo Paganini, nel suo intervento a Tmw Radio, ha affrontato il futuro di Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli. Se Conte decidesse di lasciare la squadra partenopea, la Juventus potrebbe diventare una sua scelta, con Massimiliano Allegri in gioco. Si intrecciano così le ipotesi su un possibile passaggio del mister a un grande rivale.

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo Paganini ha parlato del futuro di Antonio Conte, tecnico del Napoli ma accostato anche al Milan 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Paganini: “Conte? Se va via dal Napoli sceglie la Juventus. Su Allegri…”

Se ne parla anche su altri siti

Conte alla Juve, Paganini esce allo scoperto: «Se va via dal Napoli ecco qual è la squadra in pole! Ma se non lo accontentano, lì non va»

Secondo juventusnews24.com: Conte alla Juve: Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del futuro del tecnico del Napoli Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha parlato così di alcuni ...

Rai, Paganini: “Allegri in pole se Conte va via! Ha ottimi rapporti con ADL”

Da msn.com: A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Rai Paolo Paganini. Napoli-De Bruyne: cosa c'è di vero? "E' ufficiale che ...

Paganini: "Napoli: le richieste di Conte per restare. Se va via, Allegri in pole"

Come scrive msn.com: Il Napoli sembra già molto attivo in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni, quella estiva. Ne ha parlato il giornalista della RAI, Paolo Paganini, ai microfoni della trasmis ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo.