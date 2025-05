Paderno d’Adda il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030 Vertice d’urgenza in Regione | ' ' Dobbiamo fare in fretta' '

Paderno d'Adda (Lecco), 15 maggio 2025 – Corsa contro il tempo per costruire un rimpiazzo del ponte San Michele sull'Adda, tra Paderno, sulla sponda lecchese, e Calusco, su quella Bergamasca. Lo storico ponte, che ha quasi un secolo e mezzo, reggerà fino al 2030, poi dovrà essere chiuso al traffico ferroviario e a quello veicolare. Sul ponte, che è a due livelli, passa infatti sia la linea ferroviaria Milano – Bergamo via Carnate, sia la Sp 54 in provincia di Lecco e la Sp 166 in provincia di Bergamo. Nonostante il ponte sia stato consolidato tra il 2018 e il 2020 con un intervento da 20 milioni di euro, dopo essere stato chiuso all'improvviso, non reggerà ancora a lungo, a causa delle vibrazioni e del peso provocato dal continuo via vai di auto e di convogli ferroviari. Le tre ipotesi. Per sostituirlo e garantire i collegamenti ci sono tre ipotesi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

