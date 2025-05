Pa Moricca PagoPa | Con semplificazione riduzione costi e riduzione Co2

La semplificazione nella pubblica amministrazione risulta cruciale per ottimizzare i processi, ridurre i costi e abbattere le emissioni di CO2. L'amministrazione pubblica si impegna a implementare strategie efficaci per migliorare l'efficienza del personale e contribuire a un futuro più sostenibile, come sottolineato in recenti dichiarazioni.

(Adnkronos) – "La semplificazione nella pubblica amministrazione è fondamentale perché permette una riduzione dei costi e un miglioramento dei processi. Attraverso di essa si riesce ad ottenere, tra l'altro, un'ottimizzazione del personale e una riduzione delle emissioni di Co2". Lo ha detto l'amministratore unico di PagoPa, Alessandro Moricca, all'evento 'PagoPa: la Pubblica Amministrazione che semplifica' .

Pa, Moricca (PagoPa): "Con semplificazione riduzione costi e riduzione Co2"

'PagoPa: la pubblica amministrazione che semplifica', confronto tra istituzioni ed enti

PagoPa e la pubblica amministrazione: un giorno di confronto sul digitale e la semplificazione dei servizi pubblici

