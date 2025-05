Pa Gigliuto Istituto Piepoli | Piattaforma Send migliorerà vita italiani

L'indagine condotta da Pa Gigliuto dell'Istituto Piepoli, in collaborazione con PagoPA, rivela come la digitalizzazione stia trasformando profondamente la vita degli italiani. Nonostante le difficoltà iniziali, il percorso verso una pubblica amministrazione più efficiente e moderna promette di migliorare notevolmente l'esperienza dei cittadini nella gestione dei servizi pubblici.

(Adnkronos) – “Quello che emerge dall’indagine portata avanti con PagoPA è, innanzitutto, il ruolo che ha avuto la digitalizzazione nella vita della pubblica amministrazione italiana. Gli intervistati ci hanno detto che il percorso di digitalizzazione è stato sicuramente difficile. Infatti, 9 persone su 10 hanno detto che c’è stata qualche difficoltà, ma poi l’87 per . L'articolo Pa, Gigliuto (Istituto Piepoli): “Piattaforma Send migliorerà vita italiani” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Pa, Gigliuto (Istituto Piepoli): “Piattaforma Send migliorerà vita italiani”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pa, Gigliuto (Istituto Piepoli): "Piattaforma Send migliorerà vita italiani"

Lo riporta adnkronos.com: Durante l’evento di PagoPa a Roma: "Per intervistati PagoPa porta modernizzazione Italia" ...

Centrodestra in crescita, il sondaggio Piepoli lo porta al 48%, Sinistra in difficoltà

Da msn.com: L’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli registra un netto vantaggio per la coalizione di governo, mentre il centrosinistra si ferma al 43%. Il rafforzamento di Fratelli d’Italia tra le ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La campagna sulla Ru486 non è del Movimento per la Vita

Il Movimento per la Vita prende le distanze dalla modalità comunicativa della campagna di Provita per e chiede la correzione dell’errata attribuzione In merito alla recente campagna sulla Ru486 della associazione “Provita e Famiglia”, il Movimento per la Vita Italiano precisa di non esserne l’autore come erroneamente attribuito nel comunicato della rete Di.