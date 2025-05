P Diddy picchia la ex fidanzata Cassie Ventura il cantante ripreso nel 2016 mentre prende a calci e trascina la donna a terra - VIDEO

Il processo a New York contro il cantante e produttore P. Diddy è iniziato con la controversiale presentazione di un video risalente al 2016. Le immagini, registrate in un hotel di Los Angeles, ritraggono l'artista mentre aggredisce la sua ex fidanzata, Cassie Ventura, gettando una luce inquietante su una relazione segnata dalla violenza.

Le immagini sono state mostrate al processo contro il cantante e produttore, iniziato in questi giorni a New York Le immagini, riprese nel 2016 dalle telecamere di un hotel di Los Angeles, mostrerebbero P. Diddy picchiare la sua ex fidanzata, la cantante Cassie Ventura.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Processo P.Diddy: video shock rivela violenza verso l’ex e le rivelazioni di un’escort sorprendono tutti

Scrive informazione.it: Il Processo Shock di Diddy È ufficialmente iniziato a New York il processo che vede coinvolto Sean Combs, meglio conosciuto come P. Diddy. Le prime udienze hanno già svelato dettagli inquietanti su un ...

Processo P.Diddy: il video integrale della violenza contro l'ex lo inchioda. Un escort: "Chiedeva cose forti"

Segnala msn.com: È cominciato il processo a Diddy e in aula a New York emergono i primi racconti inquietanti: protagonista una figura chiave del giro di prostituzione che ruotava attorno al rapper.

Usa: processo P.Diddy, in aula il video integrale dell'aggressione alla ex fidanzata

Lo riporta repubblica.it: Il video dell'aggressione di Sean "Diddy" Combs alla ex fidanzata Casandra Ventura in un hotel di Los Angeles è stato mostrato, nella sua versione integrale, durante il processo in corso a New York co ...

