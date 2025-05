Prodotta da A24 e da Jonah Hill, la novità targata Benito Skinner è una divertente college series che gioca con gli archetipi del genere. In streaming su Prime Video. Overcompensating in inglese significa "sovracompensazione" e fa riferimento a quella frequente abitudine di voler coprire una "mancanza" finendo per eccedere nell'esatto contrario. Non poteva che intitolarsi così la nuova serie originale Prime Video creata ed interpretata da Benito Skinner, personalità famosa in America, dove ha ottenuto un discreto successo sui social nei panni del suo alter ego, Benny Drama. Questo perché ciò di cui parla la comedy è proprio il sentirsi costantemente fuori posto oggi, mentre si prova a trovare il proprio spazio nel mondo. Prodotto dalla A24 e da Jonah Hill, la serie ha come sottotitolo italiano "L'inganno" perché . 🔗Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Overcompensating, la recensione: essere se stessi è un gioco da confraternita