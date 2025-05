Oumar Solet dell' Udinese accusato di violenza sessuale da una donna coinvolti anche due amici del calciatore

Il calciatore dell'Udinese, Oumar Solet, è stato accusato di violenza sessuale da una donna di 30 anni. L'episodio sarebbe avvenuto dopo una festa nella sua abitazione, coinvolgendo anche due amici del giocatore. La denuncia ha sollevato un'ondata di preoccupazione e attenzione mediatica attorno alla vicenda.

Il calciatore dell'Udinese Oumar Solet è stato denunciato per violenza sessuale da una donna di 30 anni, dopo una festa a casa del giocatore 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Oumar Solet dell'Udinese accusato di violenza sessuale da una donna, coinvolti anche due amici del calciatore

Cosa riportano altre fonti

Oumar Solet indagato per violenza sessuale, il difensore dell'Udinese denunciato da una 32enne italiana: «Stuprata durante un festino a casa sua»

Come scrive msn.com: Oumar Solet è indagato per violenza sessuale. Il calciatore dell'Udinese di 25 anni è stato denunciato da una 32enne italiana, che ...

Udinese, Solet accusato di violenza sessuale: aperta un’inchiesta

Si legge su msn.com: Il calciatore dell'Udinese accusato di violenza sessuale è il difensore francese Oumar Solet, di 25 anni. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto specificando che il suo legale di fiduc ...

?? ULTIM'ORA: Solet indagato per violenza sessuale! Aperta un'inchiesta | OneFootball

Come scrive onefootball.com: La procura di Udine ha aperto un'indagine nei confronti del difensore dell'Udinese, Oumar Solet. L'ipotesi di reato è violenza sessuale e la denuncia arriva da una donna 32enne. A riferirlo è il Messa ...