"Doveva essere la giornata della svolta storica per l'Ucraina e invece in Turchia non ci sono andati n√©¬† Zelensky n√© Trump n√©¬† Putin, domani si incontreranno le delegazioni ucraina e russa, cosa¬†pu√≤ succedere?": Lilli Gruber lo ha chiesto al suo ospite, Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, a Otto e mezzo su La7. E l'esperto di geopolitica ha risposto: "Trump dice: io vengo soltanto quando si firma un accordo. In realt√† non ci sono mai state le condizioni per firmare un accordo, per√≤ non va sottovalutata questa ripresa dei negoziati:¬†si torna a Istanbul nella stessa sala dove si svolsero¬†i negoziati tra fine febbraio e aprile 2022, quando si firm√≤ una bozza di accordo che tra le altre cose prevedeva una neutralit√† ucraina".¬†¬† "Sono passati anni, centinaia di migliaia di morti e si riparte da l√¨", ha proseguito Caracciolo. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, Caracciolo: "L'Ucraina? Cosa non va sottovalutato"