Otto cuccioli abbandonati in una scatola di cartone a Palermo cercano disperatamente una famiglia. Trovati tra i rifiuti a Lercara Friddi, sono ora in pericolo di finire in canile. L'associazione La banda dei randagi si mobilita per trovare loro un futuro migliore. Scopri come puoi aiutare questi piccoli a trovare una casa.

Otto cuccioli sono stati trovati in una scatola di cartone abbandonata tra i rifiuti a Lercara Friddi, nel Palermitano. Ora l'associazione La banda dei randagi cerca adozioni per salvarli da una vita in canile. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Otto cuccioli abbandonati in una scatola di cartone a Palermo: cercano una famiglia per non finire in canile

