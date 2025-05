Ostia Riccardo Maiani approda in Fratelli d’Italia

Ostia, 15 maggio 2025- “Siamo lieti di abbracciare Riccardo Maiani e di dargli il benvenuto in Fratelli d’Italia”. Con queste parole il Consigliere comunale Stefano Erbaggi e il dirigente romani di FdI Dario Antoniozzi, annunciano l’approdo di Maiani in Fratelli d’Italia. “Insieme lavoreremo in Municipio X e su Roma per fare la differenza nella vita dei cittadini della nostra città “, concludono. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it