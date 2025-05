Ospedali a rischio collasso | per il governo una grana da 350 milioni che potrebbero non bastare

Ospedali a rischio collasso: il Governo si trova di fronte a una sfida da 350 milioni di euro che potrebbe non risolvere la crisi. Per evitare la chiusura di molte strutture e il blocco delle forniture di dispositivi medici, è stata presentata oggi una nuova proposta, rafforzata da un significativo stanziamento. La corsa contro il tempo è iniziata.

Una vera e propria corsa contro il tempo per evitare la chiusura di numerose aziende e il blocco delle forniture di dispositivi medici al nostro sistema sanitario. Il Governo ha presentato oggi, giovedì 15 maggio, una nuova proposta - rafforzata da uno stanziamento di 350 milioni di euro

Ospedali a rischio collasso: per il governo una grana da 350 milioni (che potrebbero non bastare)

Come scrive today.it: Corsa contro il tempo per modificare il payback sanitario: ecco come è andato l'incontro tra il ministro Giorgetti e le aziende fornitrici di ospedali e Asl. Vi spiego qual è la posta in gioco e perch ...

Rischio sanità pubblica: verso lo stop di forniture mediche

Da catania.liveuniversity.it: Playback sanitario: aziende fornitrici di dispositivi medici costretti a ripianare i conti della sanità. Rischio blocco delle forniture, sanità a rischio.

Ospedali religiosi al collasso. Blocco attività ambulatoriali dal 6 dicembre. A rischio 800 lavoratori

Come scrive quotidianosanita.it: 29 NOV - Blocco delle visite specialistiche e delle attività ambulatoriali per gli ospedali classificati gestiti da enti e congregazioni religiose nel Lazio dal 6 dicembre. Il motivo?

Covid-19, nel mondo oltre 49,3 Mln di casi : gli ospedali sono ormai al limite

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati confermati pi? di 49,3 milioni di casi di infezione da coronavirus nel mondo.