Ospedali 60 lavoratori a rischio nei presidi della provincia | Una violenza psicologica quotidiana

Nei presidi ospedalieri della provincia di Chieti, circa 60 lavoratori addetti ai servizi di facchinaggio vivono una situazione critica, segnata da una quotidiana violenza psicologica. In stato di agitazione, questi dipendenti, che operano per la Dussmann Service e la cooperativa Auriga, attendono un intervento risolutivo, dopo la scadenza dell’appalto avvenuta il 21 maggio.

Sono circa 60 i dipendenti impiegati nell'appalto per i servizi di facchinaggio attivi nei presidi ospedalieri della provincia di Chieti, ancora oggi in stato di agitazione. Il servizio, affidato dalla Asl 2 alla Dussmann Service e subappaltato alla cooperativa Auriga, è scaduto il 21 maggio.

