Osimhen si prende la Coppa di Turchia ma il futuro resta una incognita | “Voglio prima la quinta stella”

Victor Osimhen conquista la Coppa di Turchia grazie a una doppietta nel trionfo del Galatasaray sul Trabzonspor. Con il suo exploit, diventa il miglior straniero in una singola stagione, ma il suo futuro resta incerto. "Voglio prima la quinta stella", dichiara, lasciando i tifosi e i media in attesa di sviluppi sulla sua permanenza.

Victor Osimhen re di Coppa con la doppietta siglata nel 3-0 con cui il Galatasaray ha strapazzato il Trabzonspor. Prendendosi il record di miglior straniero di sempre in una sola stagione in Turchia e gli onori di tifo e stampa. Ma senza rivelare alcunchĂ© sul proprio futuro, in bilico sul restare e la clamorosa possibile cessione alla Juventus. "Ora testa in Superlig, voglio alzare la quinta stella" 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Osimhen si prende la Coppa di Turchia ma il futuro resta una incognita: “Voglio prima la quinta stella”

Su questo argomento da altre fonti

Osimhen si prende anche la Coppa di Turchia ma il futuro resta una incognita: “Voglio la quinta stella”

Riporta fanpage.it: Victor Osimhen re di Coppa con la doppietta siglata nel 3-0 con cui il Galatasaray ha strapazzato il Trabzonspor ...

Coppa di Turchia al Galatasaray, Osimhen parla del suo futuro

Scrive msn.com: Il Galatasaray, con uns ecco 3-0 ai danni del Trabzonspor, ha vinto la Coppa di Turchia. Decisivo Osimhen che ha messo a segno una doppietta. L’attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray dal ...

DALLA TURCHIA - Galatasaray, uno come Osimhen non tornerà mai più in queste terre

napolimagazine.com scrive: Il Galatasaray ha conquistato la diciannovesima Coppa di Turchia della sua storia battendo 3-0 il Trabzonspor in una finale a senso unico. Grande protagonista del match è stato Victor Osimhen, il qual ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coppa Italia e biglietti per la finale 2022 : Ecco le info

Biglietti finale Coppa Italia 2022 - Non solo campionato di Serie A. Anche la Coppa Italia si conclude con il ritorno valido per le semifinali della competizione.