Osimhen Juventus due club in vantaggio sui bianconeri Giuntoli resta sullo sfondo | svelato il motivo che complica l’affare Ultimissime

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, sta attirando l'attenzione di diversi club, con Juventus in difficoltà. Due squadre, in particolare, si trovano in vantaggio nella corsa all'attaccante nigeriano. Le ultime indiscrezioni rivelano complicazioni nell'affare, mentre Giuntoli rimane sullo sfondo. Scopriamo i dettagli sulla situazione dell'ambito giocatore e le opportunità che si presentano.

Osimhen Juventus, due club in vantaggio. Cosa filtra sul futuro del bomber di proprietà del Napoli. Come riportato da Orazio Accomando di DAZN, al momento le ipotesi più concrete per il futuro di Victor Osimhen portano alla Premier League, sponda Chelsea, e ad una difficile ma possibile permanenza al Galatasaray. Il club turco tornerà in Champions League e vuole giocarsi le sue carte. La Juventus resta sullo sfondo, ma non potendo sfruttare la clausola da 75 milioni parte dietro le altre pretendenti. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, due club in vantaggio sui bianconeri. Giuntoli resta sullo sfondo: svelato il motivo che complica l’affare. Ultimissime

La Juventus sta attraversando un periodo di crisi dopo le recenti sconfitte contro Fiorentina e Atalanta, che hanno messo in discussione la posizione dell'allenatore Thiago Motta.