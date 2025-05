Osimhen Juve un’altra squadra lo vuole mantenere in Turchia! Quel dettaglio può allontanarlo dai bianconeri | tutti gli aggiornamenti

Osimhen Juve, un’altra squadra lo vuole mantenere in Turchia: tutti i dettagli sul futuro del nigeriano. Ultime. Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante del Napoli Osimhen, fortemente accostato al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Accomando su X, ci sarebbe anche il Fenerbahce sul giocatore che sarebbe agevolato dalla clausola di 75 milioni valida per l’estero. PAROLE – «Il Fenerbahce è realmente interessato a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non vorrebbe trasferirsi ai rivali dopo questa stagione al Galatasaray. Osimhen ha una clausola di 75M per l’estero». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

