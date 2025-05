Osimhen Juve è tutto vero | ci ha provato anche il Fenerbahce! Le ultimissime sul futuro del centravanti nigeriano

Osimhen Juve, è tutto vero: nelle ultime settimane ci ha provato anche il Fenerbahce! Le ultimissime sul futuro del centravanti nigeriano del Napoli. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Victor Osimhen, centravanti di proprietà del Napoli che in quest’ultima stagione si è messo in mostra in Turchia con la maglia del Galatasaray. Ed è proprio dalla Turchia che continuano a corteggiare il nigeriano: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, tre settimane fa il Fenerbahce aveva chiesto semplici informazioni senza però approfondire il discorso. Il mercato Juve resta alla finestra. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

