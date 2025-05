Con grande entusiasmo ieri in piazza a Faenza e poi a Brisighella è stato accolto il giovane pilota australiano di Formula 1 Oscar Piastri, 24enne di origine italiana insignito del 32esimo Trofeo Lorenzo Bandini. Il premio, nato per onorare la memoria dell’omonimo pilota scomparso nel 1967, viene assegnato a quei protagonisti della Formula 1 che si distinguono non solo per i risultati in pista, ma anche per le potenzialità future. Quest’anno Oscar Piastri, al volante della McLaren, è stato protagonista di un avvio di stagione sorprendente, conquistando in sei gare quattro vittorie in Bahrain, Arabia Saudita, Cina e Miami e il terzo posto in Giappone emergendo cosi tra i grandi del circus e, soprattutto, attestandosi al momento al primo posto nella classifica piloti seguito da Lando Norris e l’iridato Max Verstappen. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oscar Piastri riceve il Trofeo Lorenzo Bandini a Brisighella