Orvieto muore noto commerciante Massimo Burla aveva 66 anni

Orvieto è in lutto per la prematura scomparsa di Massimo Burla, noto commerciante di 66 anni e titolare del negozio Evisia. La sua morte, avvenuta a seguito di un malore, ha lasciato la comunità sconvolta. La famiglia chiede chiarimenti sui soccorsi e ha coinvolto un legale per fare luce sulla tragica vicenda.

Orvieto (Terni), 15 maggio 2025 – Orvieto piange il commerciante Massimo Burla, 66 anni, titolare del negozio Evisia, morto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso a causa di un malore che ha provocato l’arresto cardiaco. La famiglia chiede chiarezza sui soccorsi e ha affidato a un legale il compito di valutare eventuali azioni legali finalizzate ad accertare cosa sia accaduto nel corso dell'intervento effettuato dai soccorsi, giunti prima in ambulanza e poi in elicottero. Il tragico episodio si è verificato all'interno del negozio in corso Cavour dove si trovava Burla nel momento in cui ha accusato il grave malore. Tra i primi a intervenire per cercare di soccorrerlo c'è stato un commerciante che ha la propria attività a pochi metri dal negozio. Sembra che il battito cardiaco fosse molto flebile, ma presente. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orvieto, muore noto commerciante. Massimo Burla aveva 66 anni

