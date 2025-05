Orto ispirami | Concorso di disegno estemporaneo all’Orto e Museo botanico

...concorso è un'opportunità unica per esprimere la tua creatività immerso nella bellezza della natura. Porta la tua passione per il disegno estemporaneo all'Orto e Museo Botanico di Pisa e lascia che il paesaggio ti ispiri. Non perdere l'occasione di partecipare e mostrare il tuo talento!

Hai la passione per il disegno estemporaneo? Allora non puoi perdere il concorso "Orto Ispirami – edizione speciale 2025 Orto e Museo Botanico di Pisa", organizzato da Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa e dall'associazione culturale "Aquilegia. Natura e Paesaggio Apuano APS".

