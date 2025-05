Orrore in Italia ucciso così nel parco pubblico | fermato il responsabile è giovanissimo

PRATO – Svolta nelle indagini sull’ omicidio di Vladimir Lleshi, il cittadino albanese di 37 anni accoltellato a morte lo scorso 8 maggio durante una rissa avvenuta in un giardino pubblico tra via Corridoni e via Baracca. Nella giornata di ieri, la squadra mobile e la Procura dei Minori hanno disposto il fermo di un ragazzo di 17 anni, ospite di una struttura di accoglienza in città, con l’accusa di omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato proprio il minorenne a colpire la vittima con un cacciavite, arma che è stata recuperata e che ora è oggetto di accertamenti tecnico-scientifici. I colpi sarebbero compatibili con le ferite riportate da Lleshi, deceduto poco dopo l’aggressione per l’emorragia causata dai fendenti. Il 17enne era stato già ascoltato subito dopo i fatti insieme a un 19enne connazionale, anch’egli residente nella stessa struttura. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

