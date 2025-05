La settimana dal 16 al 22 maggio 2025 è caratterizzata da eventi astrologici significativi che porteranno cambiamenti e nuove prospettive: 17 maggio – Congiunzione Sole-Urano in Toro: Questo transito porta sorprese, intuizioni improvvise e la possibilità di cambiamenti radicali, soprattutto in ambito finanziario e personale.. 18 maggio – Transito di Rahu-Ketu: Questo evento, che avviene ogni 18 mesi, segna un punto di svolta karmico, influenzando il destino e le dinamiche spirituali di tutti i segni zodiacali.. 20 maggio – Ingresso del Sole in Gemelli: Con l’inizio della stagione dei Gemelli, l’energia si sposta verso la comunicazione, l’apprendimento e la curiosità.. 22 maggio – Trigono Venere-Marte: Questo aspetto armonioso favorisce le relazioni, l’attrazione e la passione, rendendo il periodo ideale per l’amore e la creatività. 🔗Leggi su News.robadadonne.it

© News.robadadonne.it - Oroscopo Settimanale: 16 – 22 Maggio 2025 ? Settimana di Rivelazioni e Svolte