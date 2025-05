Oroscopo di Paolo Fox per oggi 15 maggio | leggerezza per i Gemelli voglia di scappare per il Sagittario

Ecco l’oroscopo per giovedì 15 maggio! La giornata si apre con una configurazione astrale che premia la riflessione e la pazienza. Il Sole è ben sostenuto da Saturno, segnalando che oggi è possibile mettere basi solide, sia sul lavoro che nei rapporti. La Luna in Bilancia spinge verso scelte equilibrate e incoraggia a trovare bellezza anche nelle situazioni complesse. È una giornata ideale per chiarire malintesi, firmare accordi o semplicemente prendersi del tempo per comprendere davvero cosa si vuole per il futuro. Occhio però alla fretta: le cose buone arrivano a chi sa aspettare. Oroscopo di Paolo Fox, per giovedì 15 maggio 2025, segno per segno. Ecco tutto quello che sappiamo sull’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 15 maggio.? Segno fortunato del giorno: Capricorno – La tua costanza viene premiata. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

