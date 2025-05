Oroscopo 2025 Saturno in Ariete sfida i segni cardinali e non solo | Capricorno rigoroso ordine per il Cancro Bilancia? Resetta tutto

Nel 2025, Saturno entra in Ariete, portando sfide ai segni cardinali e trasformando il panorama astrologico. Il Capricorno si troverà a dover mantenere l'ordine, mentre il Cancro attraverserà periodi di rigorosa riflessione. La Bilancia, invece, avrà l’opportunità di un reset personale. Scopriamo insieme come queste transizioni influenzeranno la vita di tutti i segni.

Svolte epocali nel cielo. Dopo Nettuno? che il 31 marzo 2025 ha fatto capolino in Ariete? anche Saturno trasloca nel segno di fuoco il 25 maggio 2025. Il pianeta. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Oroscopo 2025, Saturno in Ariete sfida i segni cardinali (e non solo): Capricorno rigoroso, ordine per il Cancro. Bilancia? Resetta tutto

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oroscopo 2025, Saturno in Ariete sfida i segni cardinali (e non solo): Capricorno rigoroso, ordine per il Cancro. Bilancia? Resetta tutto

Secondo leggo.it: Svolte epocali nel cielo. Dopo Nettuno – che il 31 marzo 2025 ha fatto capolino in Ariete – anche Saturno trasloca nel segno di fuoco il 25 maggio 2025. Il pianeta della ...

Astrologia: Saturno in Ariete e la sua influenza planetaria

Segnala tgcom24.mediaset.it: Secondo l'Astrologia, il 25 maggio Saturno entra in Ariete e comincia un ciclo nuovo a livello simbolico e collettivo.

Oroscopo di Maggio 2025, le previsioni del mese segno per segno: Saturno grazia Vergine e Sagittario!

Da fanpage.it: L’oroscopo del mese di maggio 2025 sarà un trionfo d’amore per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) grazie a Venere e Marte a favore ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Grande congiunzione tra Giove e Saturno, la prima in 800 anni

Il 21 dicembre 2020, sarà una giornata storica per gli appassionati di astronomia. Giove e Saturno saranno estremamente vicini e appariranno come un doppio pianeta.