Orologi case ristoranti | beni per 3 milioni sequestrati al boss di Poggiomarino

Un'imponente operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di beni del valore di 3 milioni di euro, riconducibili a un noto boss del clan camorristico di Poggiomarino. Tra gli oggetti confiscati figurano orologi di lusso e case, a dimostrazione dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata da parte della Direzione Investigativa Antimafia.

Una confisca da tre milioni di euro, nei confronti di un pregiudicato di vertice del clan camorristico attivo a Poggiomarino e nei comuni limitrofi, è stato eseguito dalle forze dell'ordine. Il provvedimento è stato eseguito dal Centro Operativo di Napoli della Direzione Investigativa Antimafia. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Orologi, case, ristoranti: beni per 3 milioni sequestrati al boss di Poggiomarino

