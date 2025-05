OroArezzo contro la crisi Segnale forte dai visitatori

La 44esima edizione di OroArezzo si è conclusa con un bilancio positivo, nonostante le sfide globali. La fiera ha registrato una partecipazione costante rispetto al 2023, con un incoraggiante aumento del 9% di visitatori esteri, evidenziando la resilienza del settore e l'importanza di eventi di questo tipo nel contesto attuale.

AREZZO Nonostante un contesto globale segnato da incertezze geopolitiche e barriere tariffarie la 44esima edizione di OroArezzo si è chiusa con un bilancio positivo: una partecipazione stabile rispetto al 2024, ma con un segnale forte: +9% di visitatori esteri. Un risultato incoraggiante in un contesto internazionale incerto, in particolare sul fronte delle esportazioni verso gli Stati Uniti, secondo mercato mondiale per la gioielleria italiana. OroArezzo ha saputo reagire con determinazione, confermando il suo ruolo strategico per il Made in Italy orafo, grazie all’84% di espositori italiani e a una doppia strategia vincente: da un lato, un’azione mirata di incoming internazionale con Ice agenzia e le associazioni di categoria; dall’altro, il racconto di una manifattura sempre più attenta a tecnologie sostenibili, design creativo e uso responsabile dei metalli preziosi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - OroArezzo contro la crisi. Segnale forte dai visitatori

