Orientamento studenti | nasce l’Osservatorio nazionale sull’adozione dell’Intelligenza Artificiale nel lavoro

Nasce l'Osservatorio Nazionale sull'Adozione dell'Intelligenza Artificiale nel Lavoro, realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo strumento online si propone di monitorare, analizzare e anticipare gli effetti dell'IA sul mercato del lavoro, supportando gli studenti e le istituzioni nelle sfide legate all'integrazione di nuove tecnologie.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile online la prima versione dell’ Osservatorio nazionale sull’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, progetto destinato a monitorare, analizzare e anticipare gli effetti dell’IA sul mercato del lavoro italiano. L'articolo Orientamento studenti: nasce l’Osservatorio nazionale sull’adozione dell’Intelligenza Artificiale nel lavoro . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

Orientamento studenti: nasce l’Osservatorio nazionale sull’adozione dell’Intelligenza Artificiale nel lavoro

Segnala orizzontescuola.it: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile online la prima versione dell’Osservatorio nazionale sull’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, p ...

Nasce "MiAssumo", la prima piattaforma digitale gratuita per l'orientamento professionale

Si legge su raiscuola.rai.it: In Italia, quasi un un istituto su due (48%) non ha fatto orientamento ... di ruolo aiutando gli studenti a riconoscere le proprie competenze e riassumerle in un Curriculum Vitae, avvicinandoli così ...

Orientamento per studenti: coinvolti 1.700 studenti nel progetto Faenza Orienta

ravennawebtv.it scrive: Sabato 12 aprile si è conclusa l’edizione 2024/2025 di Faenza Orienta, il percorso di orientamento dei giovani studenti faentini, promosso dall’assessorato Scuola Formazione Sport del Comune di Faenza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sicurezza sul lavoro: l'importanza di una buona formazione

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è diventata di vitale importanza: per la legge e per l'incolumità dei lavoratori.