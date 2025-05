Orientamento nelle scuole secondarie di primo grado Slitta al 6 giugno il termine per le candidature

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che il termine per presentare le candidature relative all’avviso 57173 del 14 aprile 2025 per l'orientamento nelle scuole secondarie di primo grado slitta al 6 giugno. Questa modifica offre ulteriore tempo alle scuole per organizzarsi e partecipare al processo di orientamento.

