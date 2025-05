Ordine degli Architetti | Alessandro Tassi Carboni torna alla presidenza

Alessandro Tassi Carboni è stato rieletto presidente dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori della provincia di Parma. Ieri, 14 maggio, si è svolto l’insediamento del nuovo Consiglio presso la sede di Borgo Retto 21/A, dopo le votazioni che hanno confermato i nuovi membri al primo turno, evidenziando un forte supporto per il loro operato.

🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ordine degli Architetti: Alessandro Tassi Carboni torna alla presidenza

