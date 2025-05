Ora non c’è più nessun dubbio | tra il Milan e Conceicao è già finita

Il destino di Sergio Conceicao al Milan è ormai segnato. La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha dissipato gli ultimi dubbi sulla sua permanenza, portando a una decisione definitiva. Il club rossonero sembra pronto a voltare pagina, abbandonando il progetto dell'allenatore portoghese.

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.