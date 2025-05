Ora mi curo e sto meglio | Pietro Costanzia di Costigliole spera in una pena ridotta dopo il tentato omicidio con il machete

Pietro Costanzia, coinvolto in un tentato omicidio con un machete, spera in una pena ridotta. Coloro che lo conoscono descrivono un uomo sofferente e inquieto, più focalizzato sul futuro che sul passato. Con una potenziale condanna fino a quattordici anni, l'ansia cresce in attesa della decisione del giudice.

Chi lo conosce bene, lo racconta come una persona sofferente e inquieta. Più che al passato e all’agguato di quella sera dello scorso anno, penserebbe al futuro che potrebbe attenderlo: lunghi anni di carcere, quattordici se il giudice accoglierà la richiesta dei pubblici ministeri Davide Pretti. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Ora mi curo e sto meglio": Pietro Costanzia di Costigliole spera in una pena ridotta dopo il tentato omicidio con il machete

