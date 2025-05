Ora è ufficiale Ferrara si candida a diventare città europea dello Sport 2027

Ferrara si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva: è ufficialmente candidata a diventare 'Città Europea dello Sport 2027'. Sotto la guida dell’assessore Francesco Carità, è stata presentata la proposta ad Aces Europe, ente che da oltre 25 anni promuove l’eccellenza sportiva in Europa. Un'opportunità per valorizzare il dinamismo della città.

Ora è ufficiale: Ferrara è candidata a diventare 'Città Europea dello Sport 2027'. Su proposta dell'assessore Francesco Carità è, infatti, stata consegnata in queste ore ad Aces Europe - l'ente promotore che da 25 anni, insieme alla Commissione Europea, assegna il riconoscimento ai centri più.

