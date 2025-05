Ora c’è la Rotonda della Pace | Messaggio di speranza

La "Rotonda per la Pace", inaugurata dal Comune in collaborazione con il Comitato Intercomunale per la Pace, la cooperativa Cielo e il Gruppo Giovani Pipol, sorge all'incrocio tra via Mazzini e via Castiglioni. Questo nuovo simbolo di speranza rappresenta un impegno costante per promuovere dialogo e armonia nella nostra comunità.

E’ stata inaugurata la " Rotonda per la pace ", realizzata dal Comune in collaborazione con Comitato Intercomunale per la Pace, la cooperativa Cielo e il Gruppo Giovani Pipol. Collocata all’incrocio tra via Mazzini e via Castiglioni, la Rotonda per la pace testimonia e testimonierà l’impegno programmatico dell’amministrazione comunale, nello sviluppo di azioni capaci di educare e parlare di pace come prospettiva possibile da costruire insieme, contrastando l’assurda narrazione che - in particolare in questi ultimi mesi - sembra presentarci la guerra e la corsa al riarmo come unica scelta possibile. "Questa installazione – ha spiegato l’assessore Matteo Zappa - realizzata grazie all’arte creativa di Paolo Fagnani, di Vittuone, e della collaborazione attiva di Giuseppe Pellegrini e Gabriella Cipani, di Sedriano, vuole lanciare alle persone di passaggio un messaggio di speranza per un mondo governato senza l’uso della violenza, invitando tutti noi ad orientare il pensiero e l’azione in questa direzione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ora c’è la Rotonda della Pace: "Messaggio di speranza"

