Oppini duro su Giuntoli: le sue dichiarazioni sul direttore bianconero, sul futuro di Tudor e sulle chance di qualificazione alla prossima Champions. Francesco Oppini è intervenuto a TMW Radio per parlare della Juve, attesa dalla sfida contro l’ Udinese. Le sue parole. OPPINI – « Le parole di Ardoino? La Juventus è una Spa, ci sono molti azionisti e questo signore non so minimamente chi sia. Non parla da azionista ma da qualcuno che ha messo soldi come tanti altri. A chi si rivolge? Questa Juve non meriterebbe la Champions. Di fronte a Lazio, Bologna, Roma, anche Milan. per quello che ha speso in entrata e sacrificato in uscita, questo è il fallimento totale di Giuntoli. Questa squadra ha lasciato per strada un allenatore come Conte che sarebbe venuto a piedi. Quando cacci uno come Allegri devi prendere uno almeno al suo livello, non fare una scommessa, che aveva certi problemi di gestione a La Spezia e a Bologna. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oppini duro su Giuntoli: «Il suo è un fallimento totale. Tudor si è già giocato il posto, e sulla Champions dico questo»