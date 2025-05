Oppini dà ulteriori dettagli sul futuro societario della Juve | Elkann si è reso conto di una cosa e sta pensando di chiamare Platini ma Le Roi non è molto convinto da quella proposta…

Oppini, giornalista, dà dei dettagli in più sul futuro della società: Elkann vuole Platini, ma Le Roi tentenna per una ragione. Il buongiorno di “ RBN Café “, programma di Radio Bianconera, vede protagonista Francesco Oppini. Il giornalista, nonché noto tifoso bianconero, ha fatto luce sull’indiscrezione che vorrebbe Michel Platini come prossimo presidente della Juve. Ecco le sue parole riguardo questa parte del futuro societario della Vecchia Signora. PAROLE – « Elkann si è reso conto che questa Juventus ha perso ogni tipo di appeal nazionale e internazionale, ha capito che siamo tornati ad un livello basso simile a quello post Calciopoli come dirigenza e personalità. Come ricostruire quindi una Juventus che abbia di nuovo una certa importanza? Chiamando personaggi che possono aver un peso in queste situazione, ecco che Platini sarebbe il primo indiziato e lo vorrebbe come Presidente. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

