Operazione anti caporalato la Cgil | Da anni denunciamo il sottobosco di sfruttamento

La CGIL da anni mette in luce il grave fenomeno del caporalato e dello sfruttamento nel lavoro. La recente operazione della Guardia di Finanza di Catania, che ha portato all'arresto del rappresentante legale e del direttore commerciale di un supermercato della grande distribuzione, evidenzia l’urgenza di combattere queste pratiche illecite. Interviene il segretario generale Carmelo De…

A seguito della notizia dell’operazione della Guardia di finanza di Catania che ha arrestato e posto ai domiciliari il rappresentante legale e il direttore commerciale di un supermercato affiliato alla grande distribuzione, intervengono il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Operazione anti caporalato, la Cgil: “Da anni denunciamo il sottobosco di sfruttamento”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caporalato in Toscana

Secondo nove.firenze.it: “Questa operazione deve essere un ammonimento per tutti”, spiega la Flai Cgil. “L’indagine coordinata dalla procura di Livorno sul caporalato in agricoltura dimostra quanto ancora ci sia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'OPERAZIONE KATE BISHOP - AIM ALLO SCOPERTO DI MARVEL'S AVENGERS È ORA DISPONIBILE

Nuova eroina, nuova storia, nuovo villain e altro, ora disponibili gratuitamente. SQUARE ENIX ha annunciato che il primo nuovo supereroe giocabile, star dell’inedita operazione “Kate Bishop – AIM allo scoperto” di Marvel’s Avengers è ora disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco.