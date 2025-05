Operaio morto si procede contro ignoti

Lutto e incertezze avvolgono la comunità di Lugo dopo la tragica morte di Lutfi Ferhati, operaio di 57 anni. La procura ha avviato indagini contro ignoti, con l'autopsia ritenuta non necessaria, poiché il nesso causale con un trauma da schiacciamento è chiaro. Il caso solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’autopsia non sarà necessaria. Quello che i tecnici chiamano ’ nesso causale ’, è cioè evidente: la morte del 57enne Lutfi Ferhati, di origine albanese ma residente da tempo a Lugo, è da attribuire a un trauma da schiacciamento. Logica conseguenza è che la procura abbia disposto sia il nulla osta sulla salma che il sequestro del mezzo di lavoro che lunedì pomeriggio nel Lughese ha travolto il 57enne uccidendolo sul colpo: un muletto. Il fascicolo per omicidio colposo aggravato da eventuali violazioni delle norme contro gli infortuni, è stato aperto contro ignoti. Al momento: perché le indagini di carabinieri della locale Compagnia e degli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna coordinate dal pm Stefano Stargiotti, potrebbero tirare dentro elementi tali da attribuire precise responsabilità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operaio morto, si procede contro ignoti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Operaio morto a Sanremo, procura apre inchiesta per omicidio colposo

Si legge su rainews.it: Il fascicolo è contro ignoti: gli investigatori vogliono far luce sulla morte di Stefano Di Lorenzo, 55 anni, l’artigiano schiacciato dal suo mezzo ...

Operaio morto a S. Ponente dopo la dimissione dall'ospedale, aperto un fascicolo

Come scrive rainews.it: Il Pubblico Ministero Francesca Rombolà ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e disposto l'autopsia e il sequestro della cartella clinica. L'uomo si era presentato lunedì al Pronto ...

Lacrime e dolore per l'ultimo saluto a Stefano Alborino: due gli indagati per la morte dell'operaio

Lo riporta napolitoday.it: Una folla commossa si è raccolta ieri per l'ultimo saluto a Stefano Alborino, il 47enne operaio originario di ... ospedale San Giovanni di Dio ma è morto poco dopo l’arrivo a causa delle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente lavoro Stornara: morto operaio 23 anni schiacciato da terreno

Un tragico incidente sul lavoro ha colpito la comunità di Stornara, in provincia di Foggia, dove un giovane operaio di soli 23 anni è deceduto a seguito di un infortunio avvenuto nella mattinata di martedì 27 febbraio 2024.