Operaio esposto per decenni all' amianto | condannata l' Inps ma l' uomo muore prima della sentenza

La lunga battaglia legale di un operaio esposto per decenni all’amianto si conclude con una vittoria postuma. Nonostante la condanna dell'Inps e l’ottenimento del risarcimento per i benefici previdenziali, l’uomo è deceduto a soli 64 anni, lasciando un tragico monito sulla gravità delle malattie legate all'amianto e sull'importanza della giustizia.

Si chiude in Corte d'appello la lunga battaglia legale per la morte di un operaio per anni esposto all'amianto e affetto da gravi patolgie. Ha vinto la sua causa e ottenuto il risarcimento dei benifici previdenziali con la condanna dell'Inps, ma l'uomo è morto qualche giorno fa, a 64 anni, prima. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Operaio esposto per decenni all'amianto: condannata l'Inps, ma l'uomo muore prima della sentenza

