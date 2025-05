Operaio esposto all' amianto vince la causa contro l' Inps ma muore prima della sentenza

Un operaio di 64 anni, esposto all'amianto e affetto da gravi patologie, è deceduto pochi giorni prima della sentenza che avrebbe confermato i suoi diritti previdenziali. La vittoria legale contro l'Inps, purtroppo, non è stata sufficiente a garantirgli il meritato riposo. A renderlo noto è la famiglia, che denuncia l'ingiustizia della sua situazione.

